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Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля
У горах Буковини 29 серпня було 0 градусів
фото: Валерій Полянчук/Facebook

Показник зафіксовано у селі Верхній Яловець, що на висоті 980 метрів над рівнем моря

Уранці 29 серпня температура повітря у буковинських Карпатах складала 0°С. Траву вкрив легенький приморозок. Як інформує «Главком», показник зафіксував голова Селянтинської громади Чернівецької області Валерій Полянчук. Він мешкає у селі Верхній Яловець, що на висоті 980 метрів над рівнем моря.

«Доброго і мирного ранку, дорогі друзі. Прийшла пора  у нашій місцевості, коли любе літечко каже нам: «До побачення». Я маю надію, що тепло ще буде, але вже осіннє. Слава Богу за все!», – підписав світлини Валерій Полянчук.

Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля фото 1

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:40 29 серпня на горі Піп Іван (висота 2028 метрів, – ред.), що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, – хмарно, вітер західний 5 м/с, температура повітря +8°С.

Літечко каже: «До побачення». У Карпатах температура повітря опустилася до нуля фото 2

Нагадаємо, в Україні 6 серпня був пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+39°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.

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Теги: Карпати (гори) повітря погода Буковина

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