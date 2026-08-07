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В Україні різко впала температура: скільки триватиме похолодання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні різко впала температура: скільки триватиме похолодання
фото: glavcom.ua

В Україні сьогодні, 7 серпня, різко змінилася погода. Через холодний атмосферний фронт із заходу спека відступає, натомість приходять дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Контраст особливо відчутний у столиці: ще вчора в Києві температура сягнула рекордних +39°C, а вже сьогодні повітря прогрілося до +25°C. Крім того, синоптики прогнозують дощі та грози.

В Україні різко впала температура: скільки триватиме похолодання фото 1

За прогнозом синоптиків, найближчий тиждень буде значно комфортнішим. Денна температура переважно становитиме +23…+30°C: у вихідні очікується +24°C, на початку наступного тижня – +27°C, а найтеплішим днем стане вівторок із максимумом +30°C. Далі температура знову знизиться до +23…+25°C.

Водночас 8 серпня по всій території України оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Україні 6 серпня був пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+39°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.

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Теги: прогноз погоди погода

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