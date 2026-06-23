В Україну насувається аномальна спека: коли температура перевищить +30°

Україну наступного тижня очікує зміна погоди: після дощів, гроз і локальних шквалів температура поступово почне зростати

Уже на початку наступного тижня, з 29 червня в більшості областей синоптики та популярні метеосервіси прогнозують справжню літню спеку та повернення 30-градусної спеки в Україну. Про це пише «Главком».

З 28 червня по 2 липня в Україні очікується спекотна погода: вдень температура повітря становитиме +26…+33 °C, а на Закарпатті місцями підніметься до +36 °C. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +22 °C.

29 червня у Києві прогнозується до +35°C.

Прогноз «Укргідрометцентру»

За прогнозом синоптиків, із 24 червня в Україні почнеться поступове потепління. Цього тижня температура повітря коливатиметься в межах +18…+27 °C.

Водночас ближче до вихідних спека посилиться, а вже з понеділка максимальні температури можуть перевищити позначку +30 °C.

Прогноз Meteofor

Сервіс Meteofor прогнозує поступове підвищення температури найближчими днями.

У середу, 24 червня, стовпчики термометрів покажуть близько +19…+26 °C. У четвер та п’ятницю можливе незначне зниження температури.

Однак уже на вихідних погода стане значно теплішою – прогнозують від +17 до +28 °C. З понеділка варто готуватися до спеки.

Прогноз Sinoptik

Схожу тенденцію демонструє і сервіс Sinoptik. За його прогнозом, найспекотнішим днем тижня стане цьго тижня неділя. Попри хмарну погоду, опадів на вихідні не передбачається. Тепература в найгарячіший день тижня - неділю - коливатиметься від +21 вночі до +31 °C вдень.

Прогноз Мета

Водночас Мета більш стриманий у прогнозах. Сервіс очікує максимальну температуру на рівні близько +30 °C.

Загальна тенденція

Таким чином, після нестабільної погоди з грозами Україну очікує поступовий прихід спеки, яка найбільше відчуватиметься ближче до вхідних і на повну силу наступного тижня.



Аномальна хвиля спеки, яка охопила значну частину Європи, вже призвела щонайменше до 18 смертей у Франції. Як писав «Главком», високі температури встановлюють нові рекорди, а влада низки країн запроваджує додаткові заходи безпеки через загрозу для здоров’я населення.

Наслідки погоди вже на собі відчуває й Україна. 22 червня у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога.