У Карпатах температура опустилася до -5°C (фото)

Рятувальники закликають враховувати осінні погодні умови під час планування мандрівок у гори

Уранці 16 жовтня температура на горі Піп Іван опустилася до -5°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:45 16.10.2026 на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер північний 12 м/с., температура повітря -5°C», – йдеться у повідомленні.

До того ж у Карпатах рятувальники допомогли чотирьом туристам у складних погодних умовах. «16 жовтня о 02:00 до гірських рятувальників надійшло повідомлення про групу з чотирьох туристів, які перебували між горами Брескул та Пожижевська. Через погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць, 2004 року народження, група потребувала допомоги», – зауважила ДСНС Франківщини.

Попри відсутність зв’язку з туристами, їхнє місцеперебування вдалося встановити. Гірські рятувальники супроводили їх до навчально-спортивної бази «Заросляк».

Рятувальники закликають враховувати осінні погодні умови під час планування мандрівок у гори. Сніг, низька температура, сильний вітер і обмежена видимість ускладнюють пересування, підвищують ризик переохолодження та втрати орієнтування.

«Перед виходом перевіряйте прогноз погоди й актуальні попередження, обирайте маршрут відповідно до підготовки всіх учасників. Майте теплий і водонепроникний одяг, відповідне взуття, ліхтарик, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк. Повідомляйте близьким маршрут та орієнтовний час повернення. За несприятливого прогнозу відкладіть похід. Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, перший осінній мороз і сніг у високогір'ї Карпат було зафіксовано вранці 22 вересня на горі Піп Іван. Тоді температура опустилася нижче нуля.