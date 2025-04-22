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Ігор Петренко Політолог

Мирна угода по-трампівськи: що пропонують США

glavcom.ua
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Ключове завдання України – зберегти суб’єктність у переговорах з Трампом та Путіним
фото: Reuters

Політичні пропозиції та геополітичні наслідки

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа передала Україні перелік пропозицій, які розглядаються як основа для завершення війни.

Серед них: визнання Криму частиною Російської Федерації; відмова України від вступу до НАТО; створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС під міжнародним або американським контролем.

Ці пункти формують нову переговорну рамку, яка потенційно змінює підходи до питань суверенітету, безпеки та стабільності у регіоні.

Головні ризики такого підходу:

  1. Легалізація зміни кордонів силою – створення прецеденту для інших конфліктів (зокрема, Тайвань, Косово, Близький Схід).
  2. Фрагментація системи колективної безпеки – послаблення принципу «відкритих дверей» НАТО, зростання потреби в нових європейських оборонних форматах.
  3. Посилення позицій РФ – закріплення контролю над частиною територій і зміцнення переговорної позиції.
  4. Зміна ролі США у світі – перехід від гарантії безпеки до обмеженої участі у розвʼязанні конфліктів за умови наявності вигоди.

Водночас варто звернути увагу:

  • відсутні вимоги скорочення ЗСУ, зміни керівництва держави чи внутрішньої політики;
  • мова йде про Крим, без згадки про інші тимчасово окуповані регіони;
  • пропозиції формально не є ультиматумом і подані як варіанти для обговорення;
  • потенційні безпекові гарантії можуть бути надані окремими європейськими державами – Францією, Німеччиною, Великою Британією, Нордичними країнами, Польщею.

Зміст пропозицій формує нову переговорну архітектуру, яка не означає капітуляцію, але вимагає обережної оцінки наслідків для України, Європи та глобальної безпеки.

Пропозиції Вашингтона – це не ультиматум, але вікно у майбутнє, де вже не існує ілюзій щодо «перемоги справедливості».

Це гра великих гравців, які хочуть закрити українське питання, щоб відкрити інші – Тайвань, Іран, внутрішню стабільність.

Ключове завдання України – зберегти суб’єктність у переговорах, уникнути формалізації територіальних втрат та забезпечити довгострокові гарантії безпеки у будь-якому форматі домовленостей.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп США війна переговори Україна росія

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