Мирна угода по-трампівськи: що пропонують США
Політичні пропозиції та геополітичні наслідки
За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа передала Україні перелік пропозицій, які розглядаються як основа для завершення війни.
Серед них: визнання Криму частиною Російської Федерації; відмова України від вступу до НАТО; створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС під міжнародним або американським контролем.
Ці пункти формують нову переговорну рамку, яка потенційно змінює підходи до питань суверенітету, безпеки та стабільності у регіоні.
Головні ризики такого підходу:
- Легалізація зміни кордонів силою – створення прецеденту для інших конфліктів (зокрема, Тайвань, Косово, Близький Схід).
- Фрагментація системи колективної безпеки – послаблення принципу «відкритих дверей» НАТО, зростання потреби в нових європейських оборонних форматах.
- Посилення позицій РФ – закріплення контролю над частиною територій і зміцнення переговорної позиції.
- Зміна ролі США у світі – перехід від гарантії безпеки до обмеженої участі у розвʼязанні конфліктів за умови наявності вигоди.
Водночас варто звернути увагу:
- відсутні вимоги скорочення ЗСУ, зміни керівництва держави чи внутрішньої політики;
- мова йде про Крим, без згадки про інші тимчасово окуповані регіони;
- пропозиції формально не є ультиматумом і подані як варіанти для обговорення;
- потенційні безпекові гарантії можуть бути надані окремими європейськими державами – Францією, Німеччиною, Великою Британією, Нордичними країнами, Польщею.
Зміст пропозицій формує нову переговорну архітектуру, яка не означає капітуляцію, але вимагає обережної оцінки наслідків для України, Європи та глобальної безпеки.
Пропозиції Вашингтона – це не ультиматум, але вікно у майбутнє, де вже не існує ілюзій щодо «перемоги справедливості».
Це гра великих гравців, які хочуть закрити українське питання, щоб відкрити інші – Тайвань, Іран, внутрішню стабільність.
Ключове завдання України – зберегти суб’єктність у переговорах, уникнути формалізації територіальних втрат та забезпечити довгострокові гарантії безпеки у будь-якому форматі домовленостей.
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