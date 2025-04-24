Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича

Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині

За словами близьких, Юрій Олішкивич був дуже доброю людиною та завжди підтримував тих, хто поряд

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Олішкивича.

Життя воїна Юрія Олішкивича, який стояв на захисті України, обірвалося 9 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Юрій Олішкивич народився 27 травня 1985 року у селі Великі Грибовичі Львівської області. Навчався у Дублянському опорному ліцеї імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради. Згодом здобув освіту у Технологічному фаховому коледжі Національного лісотехнічного університету України.

Після завершення навчання близько 15 років займався столярством. Захоплювався футболом, у вільний час любив займатися деревообробкою. За словами близьких, Юрій Олішкивич був дуже доброю людиною та завжди підтримував тих, хто поряд.

Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині.

Прощання з Юрієм Олішкивичем відбулося 22 травня в родинному помешканні у селі Великі Грибовичі. Поховали воїна на місцевому кладовищі.

В Юрія Олішкивича залишилися бабуся, батьки, двоє синів та брат з родиною.

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