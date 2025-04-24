Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині
колаж: glavcom.ua

За словами близьких, Юрій Олішкивич був дуже доброю людиною та завжди підтримував тих, хто поряд

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Олішкивича.

Життя воїна Юрія Олішкивича, який стояв на захисті України, обірвалося 9 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Юрій Олішкивич народився 27 травня 1985 року у селі Великі Грибовичі Львівської області. Навчався у Дублянському опорному ліцеї імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради. Згодом здобув освіту у Технологічному фаховому коледжі Національного лісотехнічного університету України.

Після завершення навчання близько 15 років займався столярством. Захоплювався футболом, у вільний час любив займатися деревообробкою. За словами близьких, Юрій Олішкивич був дуже доброю людиною та завжди підтримував тих, хто поряд.

Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині
Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині.

Прощання з Юрієм Олішкивичем відбулося 22 травня в родинному помешканні у селі Великі Грибовичі. Поховали воїна на місцевому кладовищі. 

В Юрія Олішкивича залишилися бабуся, батьки, двоє синів та брат з родиною. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається зламати Україну терором дронів
Перемир’я під обстрілами. Що стоїть за новою тактикою Росії
29 березня, 14:45
Як назвати жителя Кременчука і чи є в нашій мові слово «бездіяти»? Десять запитань до мовознавиці
Як назвати жителя Кременчука і чи є в нашій мові слово «бездіяти»? Десять запитань до мовознавиці
5 квiтня, 11:00
Згідно списку сторони не можуть атакувати нафтопереробні підприємства
Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасове перемир’я
25 березня, 22:27
Головні новини ночі проти 6 квітня
Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
6 квiтня, 08:24
Чуфаров та Трусов зробили важливий внесок у підтримку українських захисників
Двоє паралімпійців з Донеччини задонатили на ЗСУ 400 тис. грн
2 квiтня, 15:19
Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
10 квiтня, 11:56
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Росія заявила, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей
Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я
20 квiтня, 14:34
Трамп: «Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому?»
Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму
Вчора, 19:24

Суспільство

Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
Як можна бути щасливими під час війни? Соціолог пояснив феномен українців
Як можна бути щасливими під час війни? Соціолог пояснив феномен українців
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
Самотужки взяв шістьох у полон: розвідник шокував подробицями операції під Сіверськом
Самотужки взяв шістьох у полон: розвідник шокував подробицями операції під Сіверськом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
25K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
19K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
17K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
13K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua