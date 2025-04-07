«Потрібно змінити стратегію ведення війни» – підполковник ЗСУ емоційно звернувся до влади

Жорін: Воювати ми маємо так, щоб у першу чергу берегти життя наших людей

Підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що головна ціль України у війні – знищення максимальної кількості ворогів, однак не ціною життя наших військових, а завдяки технологіям та зброї. Як передає «Главком», про він розповів у Telegram.

«Це не означає відмову від мобілізації, інформаційної роботи, мотивації до вступу до війська. Але за кожним дроном стоїть людина. І ця людина має воювати так, щоб зберігати себе та побратимів», – пояснив військовий.

На думку Жоріна, держава повинна змінити підходи до ведення війни, переорієнтувавши зусилля на розвиток військових технологій та розбудову власного оборонно-промислового комплексу. Зокрема йдеться про дрони, ракети, боєприпаси та роботизовані системи.

Війський наголосив, що українські воїни вже демонструють героїзм, стримуючи атаки ворога, який переважає чисельно, але країна має забезпечити їм більше можливостей завдавати ураження ще до того, як окупанти наблизяться до позицій.

«Ми не повинні взагалі допускати, щоб ворог підходив до бійця в окопі. Піхота противника має бути уражена ще на підступах – за допомогою технологій та достатнього обсягу озброєння», – наголосив Жорін.

За його словами, саме люди – це найцінніше, що має Україна, і завдання держави – робити все, щоб українці гинули якомога менше, а ворог – якомога більше.

До слова, російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв'ю «Новости.Live».

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для РФ, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

Москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія РФ не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.