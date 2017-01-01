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    В Афганістані вбили лідера місцевої «Аль-Каїди»

    Операцію здійснили за підтримки НАТО
    Урядові війська Афганістану за підтримки сил під проводом НАТО знищили одного з лідерів місцевої «Аль-Каїди» Омара Хетаба і ще 80 бойовиків, — пише DW. Один з лідерів терористичного угруповання «Аль-Каїда» і ще 80 бойовиків було знищено в Афганістані в ході спільної спецоперації урядових військ Афганістану та сил
    • Сьогодні, 16:46
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    Ілюстративне фото
    З відкритих джерел
    Ілюстративне фото

    Операцію здійснили за підтримки НАТО

    Урядові війська Афганістану за підтримки сил під проводом НАТО знищили одного з лідерів місцевої «Аль-Каїди» Омара Хетаба і ще 80 бойовиків, — пише DW.

    Один з лідерів терористичного угруповання «Аль-Каїда» і ще 80 бойовиків було знищено в Афганістані в ході спільної спецоперації урядових військ Афганістану та сил під проводом НАТО. Про це заявили в афганській розвідці у вівторок, 5 грудня.

    Національна директорія безпеки Афганстану (НДБ) у своїй заяві повідомила про вбивство Омара Хетаба, також відомого як Омар Мансур, якого вважають лідером афганської «Аль-Каїди». Також під час операції у південних провінціях Газні, Пактія та Забуль було заарештовано 27 осіб.

    У виданні нагадують, що колишній президент Афганістану Хамід Карзай, який обіймав цю посаду в 2001-2014 роках, розповідав, що після понад 16 років присутності в цій країні контингенту НАТО і США рівень безпеки там залишається дуже низьким. За словами Карзая, головні чинники, що перешкоджають встановленню миру в Афганістані, — за його кордонами. Зокрема йдеться про підтримку тероризму в Афганістані сусідніми країнами.

    США НАТО вбивство
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