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    Влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу

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    Число загиблих у протестах в Казахстані досі не відомо, влада та опозиційні ЗМІ називають різні цифри&nbsp; - Влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу
    Число загиблих у протестах в Казахстані досі не відомо, влада та опозиційні ЗМІ називають різні цифри 
    фото: Associated Press

    Токаєв оголосив 10 січня днем національної жалоби

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень». Указ про жалобу у Казахстані буде опубліковано на сайті президента, повідомляє речник лідера країни Берік Уалі у Facebook.

    «У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби», – написав він.

    Число загиблих у протестах в Казахстані досі не відомо, влада та опозиційні ЗМІ називають різні цифри. МВС заявляє про десятки загиблих правоохоронців, а різні медіа пишуть про багато жертв серед активістів.

    Напередодні у Казахстані порахували затриманих. МВС країни повідомляє, що під час протестів у Казахстані до органів поліції доставлено понад 4,2 тис. осіб.

    Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

    До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці».

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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    Теги: Росія МВС війна Казахстан протест надзвичайний стан миротворці Касим-Жомарт Токаєв
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    Влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу