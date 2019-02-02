В Аргентині загорівся готель: є загиблі та постраждалі



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Пожежа сталася в 30-поверховому готелі в Буенос-Айресі

У столиці Аргентини Буенос-Айресі сталася пожежа в 30-поверховому готелі в центрі, в результаті якого постраждали понад 50 людей, двоє постраждалих померли.

Про це повідомляє Todo Noticias.

Пожежа сталася на п'ятому поверсі готелю і люди, що перебували в приміщеннях вище п'ятого поверху, не змогли самостійно покинути будівлю, їх евакуювали пожежники.

Зазначається, що в результаті пожежі постраждала щонайменше 51 людина, зокрема вісім дітей, всі були госпіталізовані.

Ще 60 осіб отримали першу медичну допомогу на місці події, але від госпіталізації відмовилися.

Пізніше в лікарні від отруєння чадним газом померла одна з постраждалих, згодом стало відомо про смерть ще однієї жінки.

Чотири людини перебувають у критичному стані через отримані опіки.