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У Мурманську невідомий відкрив стрільбу по людям

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Мурманську невідомий відкрив стрільбу по людям
Поліція перекрила вулиці у Мурманську
скріншот з відео

Вулиці перекриті, спецназ намагається затримати чоловіка

У Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляю по людям та по вікнах. За попередньою інформацію, вже розстріляно три поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вулиці перекриті, а силовики у Мурманську готуються штурмувати дах багатоповерхівки, де знаходиться стрілець.

Сам стрілець не висунув жодної вимоги. Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс підтвердив стрілянину та закликав росіян дотримуватися спокою.

За даними ЗМІ, невідомий з даху будинку відкрив стрілянину двома екіпажами ППС. Також, мабуть, розстріляно цивільну машину, але ця інформація перевіряється. Постраждалих, попередньо, немає.

Тип зброї, з якої стріляв невідомий, встановлюється. Наразі введено план «Загорськ». Будинок, з даху якого, стрілець веде вогонь, заблоковано. Спецназ намагається затримати чоловіка.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: стрілянина росія

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