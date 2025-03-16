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Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
Українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ – не більше ніж «гра з їхнього боку»
фото: Генштаб ЗСУ

Україна має чітку позицію щодо кількох ключових сфер переговорів, якщо війна припиниться

У той час, коли тривають активні обговорення 30-денного перемир'я і завершення війни, розпочатої Росією, Україна позначила низку «червоних ліній» для будь-якої мирної угоди з Путіним. Вони стосуються територій і не тільки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Попри те, що в п'ятницю президент США Дональд Трамп охарактеризував переговори з РФ як «хороші та продуктивні», російського диктатора Володимира Путіна звинуватили у використанні тактики затягування. Ідеться про те, що на пресконференції він порушував «нюанси» та додаткові питання, а також натякав, що Україні не буде дозволено переозброюватися, мобілізуватися чи отримувати західну військову допомогу під час перемир'я.

Однак, як передбачається, Україна має чітку позицію щодо кількох ключових сфер переговорів, якщо війна припиниться. Зокрема:

  • жодних додаткових територіальних поступок не буде, попри бажання Путіна взяти під контроль чотири українські регіони, частково окуповані ще з 2014 року;
  • повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією;
  • повернення тисяч цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ і які не вважаються військовополоненими;
  • необхідність гарантій безпеки в разі порушення Путіним угоди про припинення вогню.

Говорячи про території, українські офіційні особи повідомили The Independent, що вони змирилися з тим, що нинішня лінія фронту заморожена. І зокрема з тим, що окуповані території будуть під контролем РФ, поки діє режим припинення вогню. Однак поступка будь-якою додатковою територією стане «червоною рискою».

«Нерозумно вимагати повної передачі, наприклад, (Запорізької або Херсонської областей, – ред.) – це звучить для нас як повна нісенітниця... Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом», – сказали джерела.

Джерела видання додали, що долю територій, які РФ утримує з моменту вторгнення в лютому 2022 року, ще не вирішено.

Говорячи про перемир'я, українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ – не більше ніж «гра з їхнього боку».

«Ми дійсно готові укласти мир, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти билися в цій битві... Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід – тепер його черга. Ми довели, що ми розумні, ми хочемо миру. Якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни», – заявило високопоставлене джерело.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня.

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

Крім того, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні. 

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. 

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

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Теги: розвідка росія війна путін Дональд Трамп Україна окуповані території президент переговори черга обмін Стів Віткофф

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