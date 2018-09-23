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    У світі

    В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм

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    <p>Шторм Кірк рухається на захід</p> - В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм

    Шторм Кірк рухається на захід

    Фахівці поки не прогнозують, чи наблизиться шторм до берегів Північної або Південної Америки

    Тропічний шторм, що отримав ім'я Кірк, сформувався в східній частині Атлантичного океану і рухається на захід зі швидкістю 22 кілометри на годину.

    Про це у суботу повідомляє Національний центр США зі стеження за ураганами.

    За даними синоптиків, максимальна швидкість вітру зараз сягає 64 кілометри на годину. Фахівці поки не прогнозують, чи наблизиться шторм до берегів Північної або Південної Америки.

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    Тропічному шторму присвоюється ім'я, коли швидкість супроводжуючого його вітру досягає 62 кілометрів на годину. Шторм стає ураганом, коли швидкість вітру перевищує 119 кілометрів на годину.

    Нагадаємо, ураган «Флоренс» завдав Північній і Південній Кароліні (США) збитки на суму від $38 до $50 мільярдів.

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