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    В Австралії сталося масове загадкове отруєння собак

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    В Австралії сталося масове загадкове отруєння собак

    Всього постраждали 66 тварин

    Влада одного з найбільших міст Австралії, Мельбурна, повідомляє про початок розслідування масового загадкового отруєння собак, повідомляє The Daily Mail.

    Всього постраждали 66 тварин - 22 собаки загинули, ще 44 тварин були госпіталізовані. Інциденти з отруєнням собак тривають в східних передмістях Мельбурна - Бернсдейл і Тралрагоне, а також на острові Морнингтон.

    Отруєння у тварин відбувається після того, як вони з'їли шматок конини, отруєної індоспіціном - токсином, який міститься в місцевих рослинах.

    «Індоспіцін - це токсин, виявлений в місцевих рослинах цього виду по всій Австралії, але види, що виробляють високі рівні токсину, виявлені в північній Австралії», - розповіли в компанії Agriculture Victoria, яка консультує слідчих.

    Вони закликали власників домашніх тварин не годувати їх м'ясом з Гіппсленда, де виробляють корм для собак.

    «Підприємствам і власникам собак рекомендується перевіряти джерело м'яса своїх домашніх тварин. Якщо ви не впевнені, власникам рекомендується зв'язатися зі своїм постачальником м'яса для домашніх тварин, щоб дізнатися, де і коли було отримано м'ясо для домашніх тварин », - заявили експерти.

    Господарі компанії, яка, ймовірно, є розповсюджувачем отруєного м'яса, заперечують причетність до отруєнь.

    Теги: отруєння розслідування міст
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    В Австралії сталося масове загадкове отруєння собак