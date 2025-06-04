Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови

FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря

Речан: Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тис. солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї, однак можливості перекинути туди їх агресор не має. Як передає «Главком», про це в коментарі Financial Times заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.

FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою. Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що «більш дружній майбутній уряд» дозволить їй розмістити там більше солдатів.

«Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні», – розповів глава молдовського уряду. Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.

«Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тис. солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію, яка є членом НАТО», – зазначив Речан.

Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тис. солдатів у Придністров'я – це оцінка розвідки. «Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції», – звернув увагу глава уряду.

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зазначимо, що на непідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

До слова, громадянин Молдови поставив на місце російський військових із «миротворчого» контингенту, які несли чергування на «блокпості» між Молдовою і тимчасово окупованим Придністров'ям.