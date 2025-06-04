Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови
FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря
фото ілюстративне з відкритих джерел

Речан: Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тис. солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї, однак можливості перекинути туди їх агресор не має. Як передає «Главком», про це в коментарі Financial Times заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.

FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою. Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що «більш дружній майбутній уряд» дозволить їй розмістити там більше солдатів.

«Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні», – розповів глава молдовського уряду. Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.

«Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тис. солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію, яка є членом НАТО», – зазначив Речан.

Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тис. солдатів у Придністров'я – це оцінка розвідки. «Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції», – звернув увагу глава уряду.

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зазначимо, що на непідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

До слова, громадянин Молдови поставив на місце російський військових із «миротворчого» контингенту, які несли чергування на «блокпості» між Молдовою і тимчасово окупованим Придністров'ям. 

Читайте також:

Теги: Молдова Придністров'я росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В українській розвідці зауважили, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси
Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця
Вчора, 17:02
Особливою популярністю користуються меми з очільником СБУ
Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ
1 червня, 18:32
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22647 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 травня, 07:56
Усі загиблі діти з однієї сім'ї
Ліцей на Житомирщині розповів про трьох убитих росіянами учнів
25 травня, 16:28
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26
Поховали Єрофєєва у травні 2025 року
Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання
23 травня, 10:07
Майя Санду запевнила, що країна не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі
Зеленський зустрівся з главою Молдови
16 травня, 18:32
Президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною
РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?
12 травня, 01:28
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий посилити санкційний тиск на Росію
Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова
10 травня, 15:55

Політика

Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios
Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
113K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
46K
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
25K
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом
20K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua