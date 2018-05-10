В Індії шахраї в скафандрах із фольги дурили бізнесменів, пропонуючи вкластися в пристрої для NASA

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Фото поліції Делі

За даними поліції, від дій шахраїв постраждали близько 30 осіб

У Делі арештували батька і сина, які стверджували, що створюють обладнання для продажу NASA за 375 мільярдів рупій (близько 5 мільярдів доларів).

До правоохоронних органів звернувся бізнесмен, який запідозрив недобре після скасування кількох тестувань нового обладнання через «погану погоду». Він звернувся в поліцію і розповів, що передав шахраям понад 200 тисяч доларів.

За даними поліції, 56-річний Вірендер Мохан Брар і 30-річний Нітін Мохан Брар обдурили близько 30 осіб із Делі, Уттар-Прадеша і Уттаркханда. Співробітник делійської поліції Алок Кумар розповів, що під час затримання чоловіки були одягнені в скафандри з алюмінієвої фольги. У них також були при собі ноутбук, принтер, підроблені посвідчення осіб, закордонна чекова книжка, вони пересувалися на автомобілі Audi.

У поліції розповіли, що Брари знімали житло в Нью-Делі за 60 тисяч рупій на місяць, у них було сім офісів у Делі. Вони пересувалися на люксових автомобілях і у них було двоє озброєних охоронців, які отримували зарплату по 35 тисяч рупій. Крім того, чоловіки добре володіли англійською, через що «більшість людей не могли запідозрити їх у шахрайстві».

Раніше чоловіків затримували за продаж змій за 17 мільйонів рупій (близько 25 тисяч доларів). Вони стверджували, що змії були рідкісними і володіли цілющими властивостями. Пізніше їх відпустили під заставу. У 1990-ті у Вірендера була майстерня, в якій йому допомагав син. Через фінансові проблеми вони почали обманювати людей, продаючи їм «рідкі» предмети на зразок чарівного дзеркала і двоголових змій.

Джерело: tjournal.ru