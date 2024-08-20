У Варшаві частково обвалився дах торгового центру

Інформації про постраждалих у торговому центрі немає

У Варшаві обвалився дах торговельного центру Sadyba Best Mall. Про це пише польське видання Tysol. Причини – сильні дощі у польській столиці.

«Дах торгового центру обвалився через натиск води», – повідомив в інтерв'ю телеканалу TVN Warszawa капітан Якуб Новак із міського штабу Державної протипожежної служби Польщі.

Торговий центр у ці хвилини закритий. Пожежники були направлені на місце, підтвердив пресофіцер муніципального коменданта Державної пожежної служби у столиці Варшаві. Про постраждалих наразі інформації немає. Менеджери ТРЦ повідомили в соцмережах, що приміщення буде «зачинено до подальшого повідомлення».

Як пише видання, внаслідок рясних опадів багато вулиць все ще затоплені. Серед доріг, які довелося повністю перекрити: швидкісної дороги S8 від розв’язки Węzła Zielonka до вул. Połczyńska. Варто нагадати, що це найбільш завантажена артерія Польщі – щодня нею проїжджає до 200 тис. автомобілів.

Нагадаємо, у столиці Польщі – Варшаві 12 травня сталася масштабна пожежа. Палав торговий комплекс.





