У Білгородській області палає житловий будинок (відео)
У Шебекіно пошкоджено лінії електропередач
У центрі Шебекіно Білгородської області РФ внаслідок обстрілів палає багатоповерхівка. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
Губернатор зазначає, що удар по місту нібито завдали ЗСУ.
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Після вибуху у Шмякіно-Шебекіно палає будинок pic.twitter.com/S46qpHJ3N9
«Внаслідок прямих влучень снарядів спалахнули покрівля приватного будинку та територія одного з підприємств. Ще один снаряд впав у двір багатоквартирного будинку – посічено кілька автомобілів та пошкоджено скління будинку. В одному приватному домоволодінні пробито покрівлю, вибито вікна, посічено фасад та паркан», – йдеться у повідомленні.
Гладков зазначив, що також є пошкодження лінії електропередач: «Частина міста тимчасово залишається без світла. Оперативні та аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ».
Попередньо, за інформацією губернатора, ніхто з мешканців не постраждав.
Нагадаємо, що 30 липня окуповане кримське місто Керч та його передмістя було знеструмлено після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Без світла було – близько 53 тисяч людей.
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