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У Білгородській області палає житловий будинок (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Білгородській області палає житловий будинок (відео)
Частина Шебекіно тимчасово залишається без світла
фото: скріншот з відео

У Шебекіно пошкоджено лінії електропередач

У центрі Шебекіно Білгородської області РФ внаслідок обстрілів палає багатоповерхівка. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Губернатор зазначає, що удар по місту нібито завдали ЗСУ.

«Внаслідок прямих влучень снарядів спалахнули покрівля приватного будинку та територія одного з підприємств. Ще один снаряд впав у двір багатоквартирного будинку – посічено кілька автомобілів та пошкоджено скління будинку. В одному приватному домоволодінні пробито покрівлю, вибито вікна, посічено фасад та паркан», – йдеться у повідомленні.

Гладков зазначив, що також є пошкодження лінії електропередач: «Частина міста тимчасово залишається без світла. Оперативні та аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ».

Попередньо, за інформацією губернатора, ніхто з мешканців не постраждав.

Нагадаємо, що 30 липня окуповане кримське місто Керч та його передмістя було знеструмлено після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Без світла було – близько 53 тисяч людей.

Теги: ЗСУ Білгород пожежа росія росіяни окупанти

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