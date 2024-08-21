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У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео)
Поки що немає даних про те, чи перебували всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі
фото: Соцмережі

Орієнтовна площа пожежі – 40 кв. м

Сьогодні зранку, 21 серпня, у Києві спалахнула пожежа в будівлі поблизу торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери. Відео з місця події публікують місцеві пабліки. 

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Києва, на місце події прибули рятувальники. За даними вогнеборців, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч. Займання виникло на другому поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі – 40 кв. м.

Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуються. Поки що немає даних про те, чи перебували всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі

У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео) фото 1

На опублікованих відео видно, що горить фасад будівлі. Однак поки що точно невідомо, в чому причина виникнення спалаху.

Раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».

Теги: пожежа Київ

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