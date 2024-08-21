У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео)

Поки що немає даних про те, чи перебували всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі

Орієнтовна площа пожежі – 40 кв. м

Сьогодні зранку, 21 серпня, у Києві спалахнула пожежа в будівлі поблизу торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери. Відео з місця події публікують місцеві пабліки.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Києва, на місце події прибули рятувальники. За даними вогнеборців, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч. Займання виникло на другому поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі – 40 кв. м.

Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуються. Поки що немає даних про те, чи перебували всередині приміщення люди на момент виникнення пожежі

На опублікованих відео видно, що горить фасад будівлі. Однак поки що точно невідомо, в чому причина виникнення спалаху.

Раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».