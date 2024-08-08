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Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову
Гаутам Адані голова Adani Group зробив вибір спадкоємців
фото: Bloomberg

Bloomberg: індійський мільярдер Адані вирішив віддати бізнес синам, але зробить це не раніше 2030-х років

Мільярдер Гаутам Адані з Індії, стан якого перевищує $100 млрд, оголосив про намір передати спадкоємцям свій бізнес – групу компаній Adani Group, капіталізація якої перевищує $200 млрд. Про це пише Bloomberg. За словами підприємця, він піде на такий крок 2030 року, коли йому виповниться 70 років.

«Спадкоємність дуже важлива для стійкості бізнесу. Я зупинив вибір на наступному поколінні, оскільки перехід до нового керівництва має бути органічним, поступовим та систематичним», – сказав Адані.

Бенефіціарами бізнесу, за даними агентства, стануть сини Каран та Джит та їхні двоюрідні брати Пранав та Сагар. Крім того, Каран та Джит є головними кандидатами на посаду керівника індійського промислового конгломерату, який займається цілою низкою сфер: управління портами, аеродромами, а також виробництво електроенергії та видобуток корисних копалин.Група також зіткнулася з регулятивними перевірками вдома та в США.

Гаутам Адані народився 1962 року в сім'ї дрібного торговця текстилем, з 16 років працював сортувальником алмазів. Через кілька років він став посередником при продажі дорогоцінного каміння та відкрив власну фірму з торгівлі діамантами на мумбайському ювелірному ринку Zaveri Bazaar. В 1988 Гаутам Адані заснував компанію Adani Exports, тепер відому як Adani Enterprises, що виросла в один з найбільших в Індії конгломератів. Статок Гаутама Аданії становить $100,7 млрд. За даними Bloomberg, він займає 12-е місце у списку найбагатших людей світу і вважається найбагатшою людиною в Азії.

Двоє синів вважаються найбільш ймовірними кандидатами на посаду голови цього одного з найбільших індійських промислових конгломератів, що спеціалізується на управлінні портами та аеропортами, виробництві та передачі електроенергії, використанні відновлюваних джерел електроенергії та видобутку корисних копалин.

Старший син Гаутама Адані Каран є керуючим директором Adani Ports, а його молодший брат Джит очолює компанію Adani Airports. Під керуванням їхніх кузенів Пранава та Сагара знаходяться Adani Enterprises та Adani Green Energy відповідно.

Як нагадує видання, останнім часом бізнес Гаутам Адані  переживав не найкращі часи. Зокрема йдеться про суперечки, що точилися навколо індійського конгломерату, від занепокоєння інвесторів щодо ділової та бухгалтерської практики і аж до розслідування хабарництва Міністерства юстиції США. Нью-йоркська Hindenburg Research звинуватила конгломерат у «найбільшому шахрайстві в історії компанії». Зокрема стверджувалося, що Adani Group використовувала мережу компаній, щоб роздувати свої доходи та маніпулювати курсами акцій, незважаючи на накопичення боргів. Група заперечувала всі претензії, але зрештою скандали знизили її вартість на $153 млрд.

Також у березні цього року Bloomberg повідомило, що прокуратура США розслідує, чи були причетні компанія Адані, керівники, пов’язані з компанією, або сам засновник-мільярдер до сплати хабарів індійським чиновникам в обмін на прихильне ставлення до проекту екологічної енергетики.

До слова, в Україні змінилися правила оформлення спадщини

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Теги: бізнесмен правила розслідування Індія бізнес

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