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    У світі

    В Ірані стався напад на військову базу

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    <p>Напад стався під час ранкової церемонії підняття прапора</p> <div></div> - В Ірані стався напад на військову базу

    Напад стався під час ранкової церемонії підняття прапора

    В результаті нападу одна людина загинула, п’ятеро поранені

    Одна людина загинула, п’ятеро поранені внаслідок нападу на військову базу Басідж у місті Нікшахрі на південному сході Ірану.

    Державне телебачення повідомило, що напад стався під час ранкової церемонії підняття прапора.

    Заступник губернатора провінції Систан і Белуджистан Мохаммад Хаді Мараші розповів агентству IRNA, що всі шість жертв були членами напіввійськової організації «Басідж», яка є частиною елітного збройного формування «Корпусу вартових Ісламської Революції».

    Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за напад.

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