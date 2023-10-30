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У США сталися масові стрілянини під час святкування Геловіну: є загиблі, десятки поранених

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США сталися масові стрілянини під час святкування Геловіну: є загиблі, десятки поранених
Поліція на місці стрілянини у Тампі, штат Флорида
фото: AP

Наразі відомо про чотирьох загиблих, двоє з яких підлітки

Під час цьогорічного святкування Геловіну в трьох штатах США сталися масові стрілянини, внаслідок яких отримали поранення щонайменше 37 осіб. Також відомо про чотирьох загиблих, двоє з яких підлітки. 

Стрілянина у Тампі (штат Флорида)

Як повідомляє CNN, у штаті Флорида загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення внаслідок стрілянини й «бійки між двома групами людей» у місті Тампа.

Інцидент стався в ніч на 29 жовтня в районі Тампи Ібор-Сіті. Один підозрюваний здався поліції, проте слідчі вважають, що стрільців було щонайменше двоє. Серед правоохоронців, які були на місці події, постраждалих немає. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту отримали вогнепальні чи інші травми.

Стрілянина у Чикаго (штат Іллінойс)

Щонайменше 15 осіб отримали вогнепальні поранення під час Геловінської вечірки в Чикаго, повідомляє CNN з посиланням на місцевий департамент поліції.

Серед постраждалих шість жінок і дев'ять чоловіків у віці від 26 до 53 років. Наразі двоє з них знаходяться в критичному стані: 26-річна жінка, яка отримала вогнепальне поранення в ліве стегно і праву сідницю, а також 48-річний чоловік, якому тричі вистрілили у стегна.

Поліцейські Чикаго виявили чоловіка, який вистрілював зі зброї «у напрямку місця, де відбувалося зібрання». Підозрюваний намагався втекти пішки, але його затримали неподалік від місця події, при собі він мав пістолет.

Стрілянина у Менсфілді (штат Массачусетс)

Унаслідок стрілянини на вечірці з нагоди Геловіну двоє дітей загинули, а четверо дістали вогнепальні поранення, йдеться в сюжеті WKYC-TV.

У будинку на місці події поліцейські виявили мертвих 17 і 18-річних підлітків. Інших потерпілих віком від 14 до 19 років медики доправили в лікарню.

Поліція Менсфілда  зібрала численні докази, включно зі зброєю та наркотиками. Під час стрілянини в будинку знаходилося близько 30-50 людей.

За свідченнями очевидців, група підозрюваних осіб втекла з місця події пішки і на автомобілях. Присутні на вечірці не змогли дати їхнього точного опису. Наразі тримають пошуки винних у цьому жахливому злочині.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. 

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.

Пізніше повідомлялося, що чоловік, підозрюваний у вбивстві у штаті Мен, знайдений мертвим після трьох днів пошуків. 

Теги: Флорида президент жінка чоловік поранення пістолет

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