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Сьогодні – п’яті роковини смерті активістки Катерини Гандзюк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сьогодні – п’яті роковини смерті активістки Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк
фото: Катерина Гандзюк / Facebook

Катерину Гандзюк було жорстоко вбито за її стійку громадянську позицію

П'ять років тому, 4 листопада 2018 року, після жорстокого нападу померла громадська активістка Катерина Гандзюк. Їй було 34 роки. Смерть настала від розриву тромбу в одній із київських лікарень.

За три місяці до смерті Гандзюк у Херсоні нападник Микита Грабчук хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою. Жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Як відомо, у справі про вбивство Гандзюк також фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

А 26 червня 2023 року Дніпровський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк Мангері (його визнали винним у замовленні нападу) та Левіну (визнали винним в організації нападу). Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. Зазначимо, що суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки.

Зазначимо також, що перед нападом Левіна і Мангера Гандзюк звинуватила у причетності до підпалу Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу.

До слова, засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність.

Теги: Катерина Гандзюк смерть напад

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