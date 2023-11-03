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Удар по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: помер ще один постраждалий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: помер ще один постраждалий
Увечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині
фото: Харківська обласна прокуратура

Загалом вже загинуло вісім осіб, ще 15 дістали поранення

У лікарні помер ще один чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетного удару російських загарбників по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.

Загалом вже загинуло вісім осіб, ще 15 дістали поранення.

«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти»», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених.

Також 30 жовтня стало відомо, що 25-річний постраждалий помер у лікарні.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня 2023 року росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, тоді шестеро людей загинули, 14 осіб було госпіталізовано. Всі загиблі та поранені – працівники «Нової пошти». Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб. 

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Теги: Нова пошта чоловік поранення росіяни Харківщина

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