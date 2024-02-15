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Ситуація є критичною. Білий дім заявив, що Авдіївку можуть окупувати

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація є критичною. Білий дім заявив, що Авдіївку можуть окупувати
Кірбі розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними
фото з відкритих джерел

США не можуть передати ЗСУ артснаряди для зриву російських атак, оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в  українських військ. Необхідно, щоб Конгрес США схвалив нову допомогу для України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

«На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси», – зазначив Кірбі.

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

«Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна», – додав Кірбі.

Нагадаємо, українські сили намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Теги: українці фінансування Авдіївка боєприпаси Сенат США росіяни законопроєкт

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