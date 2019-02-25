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    У світі

    В Іспанії розбився легкомоторний літак, є загиблі

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    <p>Причина аварії встановлюється</p> - В Іспанії розбився легкомоторний літак, є загиблі

    Причина аварії встановлюється

    Обидва загиблих були пасажирами на літаку

    Дві людини загинули в результаті краху невеликого літака приблизно в 100 кілометрах на північ від столиці Іспанії Мадрида.

    Про це повідомляє Associated Press.

    «Рятувальні служби регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому», - йдеться в повідомленні.

    Аварійні служби були попереджені свідком, який побачив, що літак падає з неба. Причина аварії встановлюється.

    Нагадаємо, вчора у Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак із 142 пасажирами

    Також на південному сході Техасу, недалеко від міста Анауак, у суботу, 23 лютого, зазнав аварії вантажний літак авіакомпанії Atlas Air, троє людей загинули.

    авіакатастрофа Іспанія літак смерть
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