В Іспанії розбився легкомоторний літак, є загиблі



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Причина аварії встановлюється

Обидва загиблих були пасажирами на літаку

Дві людини загинули в результаті краху невеликого літака приблизно в 100 кілометрах на північ від столиці Іспанії Мадрида.

Про це повідомляє Associated Press.

«Рятувальні служби регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому», - йдеться в повідомленні.

Аварійні служби були попереджені свідком, який побачив, що літак падає з неба. Причина аварії встановлюється.

Нагадаємо, вчора у Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак із 142 пасажирами

Також на південному сході Техасу, недалеко від міста Анауак, у суботу, 23 лютого, зазнав аварії вантажний літак авіакомпанії Atlas Air, троє людей загинули.