В Іспанії сталася серія землетрусів
Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в країні сталася серія землетрусів.
Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, землетруси були зафіксовані у вівторок увечері недалеко від міста Гранада. Санчес закликав жителів зберігати спокій і виконувати вказівки влади.
Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), в свою чергу, відзначає, що епіцентр катаклізму знаходився в 11 кілометрах від Гранади.
Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad.#TerremotoGranada— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2021
Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.
Todo muy normal con Granada y sus terremotos #TerremotoGranada pic.twitter.com/8MAFQJ2Ei4— SERGIO RODRÍGUEZ (@sergitoo200) January 26, 2021
Espero que toda la gente del #TerremotoGranada estén bien pero esto es justo lo que no hay que hacer en una situación así.— Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) January 27, 2021
Aunque parezca raro, donde los terremotos son habituales te preparan y te enseñan a meterte debajo de una mesa y aguantar. Esa es la mejor opción https://t.co/qr0KedQ1jF
Раніше потужний землетрус магнітудою 7 балів стався в районі Південних Шетландських островів, які знаходяться між Південною Америкою і Антарктидою. Поштовхи зафіксовані на глибині 40 кілометрів.