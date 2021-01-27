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    В Іспанії сталася серія землетрусів

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    В Іспанії сталася серія землетрусів - В Іспанії сталася серія землетрусів
    В Іспанії сталася серія землетрусів

    Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в країні сталася серія землетрусів.

    Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

    За його словами, землетруси були зафіксовані у вівторок увечері недалеко від міста Гранада. Санчес закликав жителів зберігати спокій і виконувати вказівки влади.

    Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), в свою чергу, відзначає, що епіцентр катаклізму знаходився в 11 кілометрах від Гранади.

    Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

    Раніше потужний землетрус магнітудою 7 балів стався в районі Південних Шетландських островів, які знаходяться між Південною Америкою і Антарктидою. Поштовхи зафіксовані на глибині 40 кілометрів.

    Теги: Іспанія землетрус Педро Санчес
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