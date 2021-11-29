«Омікрон»-штам коронавірусу виявили ще у двох країнах

Новий штам виявили у людей, які повернулися з Південної Африки

Іспанія та Швеція повідомили про перші випадки зараження «омікрон»-штамом

В Іспанії та Швеції виявили по одному випадку зараження новим «омікрон»-штамом коронавірусу. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Факт зараження підтвердили у службі мікробіології Університетської лікарні Грегоріо Мараньйона у Мадриді. За даними джерела, штам виявили у 51-річного чоловіка, який повернувся з Південної Африки. У пацієнта, який зараз перебуває на самоізоляції, підтвердили «легкі» симптоми, він почувається добре.

На тлі ситуації з поширенням нового штаму іспанське міністерство охорони здоров'я посилило контроль в аеропортах. Туристів, які прибувають із зон ризику, перевіряють на коронавірус, навіть якщо вони мають сертифікат про вакцинацію.

Крім того, для тих, хто прибуває з Південної Африки, Ботсвани, Свазіленду, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве вводиться обов'язковий 10-денний карантин.

Крім того, один випадок зараження омікрон-штамом виявили і в Швеції, передає агентство Reuters. Людина, заражена цим штамом, також прибула з Південної Африки, вірус виявив проведений тиждень тому тест.

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