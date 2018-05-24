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    В Італії потяг врізався в фуру, є жертви

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    В Італії потяг врізався в фуру, є жертви

    Серед причин аварії розглядаються технічні проблеми на залізничному переїзді або помилка водія вантажівки

    Серйозна аварія на залізничній лінії Турин-Івреа в Калузо в Італії сталася вчора ввечері, коли поїзд врізався в причіп вантажівки, є жертви. Про це повідомляє Rai News.

    Зіткнення спровокувало сходження з рейок локомотива і двох вагонів. Був збитий один ліхтарний стовп.

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    В Італії потяг врізався в фуру, є жертви
    В Італії потяг врізався в фуру, є жертви
    В Італії потяг врізався в фуру, є жертви

    Одним з двох загиблих є машиніст поїзда, який помер миттєво. Інший - один з техніків фури.

    У поїзді було від 40 до 50 пасажирів, повідомили в місцевій поліції. Поранених витягли з вагонів. Людей з найбільш серйозними пораненнями доставили в лікарню в Турині вертольотом.

    За даними ANSA, поранено 18 людей.

    Серед причин аварії розглядаються технічні проблеми на залізничному переїзді або помилка водія вантажівки.

     

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