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    В Італії виявили новий вид комарів, здатний переносити небезпечні віруси

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    В рамках дослідження вчені зібрали близько 6 тисяч личинок комарів у районі Бергамо - В Італії виявили новий вид комарів, здатний переносити небезпечні віруси
    В рамках дослідження вчені зібрали близько 6 тисяч личинок комарів у районі Бергамо
    Фото: Depositphotos

    В Італії ці комарі були виявлені на північному сході з 2011 року

    Вчені з Мілана виявили на північному сході Італії новий вид комарів, здатний переносити небезпечні захворювання. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в міжнародному науковому журналі Parasites & Vectors.

    «Aedes koreicus – це вид комарів, що характеризується вираженим антропофільною поведінкою і потенційний переносник нематод і вірусів. Вид поширений у Східній Азії, але недавно повідомлялося про його присутність в багатьох регіонах Європи. В Італії ці комарі були виявлені на північному сході з 2011 року і тепер поширюються на південний захід країни», – йдеться в дослідженні.

    В рамках дослідження вчені зібрали близько 6 тисяч личинок комарів у районі Бергамо (регіон Ломбардія). Близько 50 дорослих особин, які вилупилися, в подальшому були віднесені до aedes koreicus.

    Відзначається, що в останні десятиліття поширення чужорідних видів комарів як потенційних переносників патогенів, що мають важливе значення для громадської охорони здоров'я, викликало серйозну заклопотаність у Європі.

    «Ареал aedes koreicus дійсно розширюється під впливом глобального потепління і збільшення обсягів міжнародної торгівлі і подорожей по Європі. Кілька лабораторних експериментів показують, що Ae. koreicus є потенційним переносником патогенів, таких як нематоди Dirofilaria immitis і Brugia malayi а також вірусів, що викликають [лихоманку] Чікунгунью і японський енцефаліт», – попереджають вчені.

    До слова, британські лікарі повідомили, що часта гикавка може вказувати на онкологічне захворювання.

    Теги: здоров'я Італія хвороби
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    В Італії виявили новий вид комарів, здатний переносити небезпечні віруси