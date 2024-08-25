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В Ізраїлі проходять антиурядові протести

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Ізраїлі проходять антиурядові протести
Протести в Ізраїлі не вщухають вже кілька тижнів
фото:Ynet

Тисячі людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, Хайфи

Напередодні очікуваних переговорів про припинення вогню в Секторі Ґази, в Ізраїлі знову відбулися щосуботні масові антиурядові демонстрації. Як повідомляє Ynet, тисячі людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, Хайфи, Кесарії та інших міст країни з вимогами відставки уряду під керівництвом Біньяміна Нетаньягу та укладення угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників.

Демонстранти вимагають негайних дій від уряду для врегулювання конфлікту в Секторі Ґази, де ситуація залишається напруженою.

Сьогодні в Каїрі заплановано черговий раунд переговорів щодо припинення вогню. Водночас керівники терористичного угруповання ХАМАС заявили, що відправлять свою делегацію на переговори лише в ролі спостерігачів, що ускладнює досягнення домовленостей.

В Ізраїлі проходять антиурядові протести фото 1

Протести в Ізраїлі не вщухають вже кілька тижнів, і їхній масштаб свідчить про зростаюче невдоволення політикою уряду на тлі загострення конфлікту з ХАМАС.

Нагадаємо, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.

 

Теги: Ізраїль ХАМАС

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