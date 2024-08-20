Ізраїль планує побудувати стіну між Єгиптом та Газою – WSJ

The Wall Street Journal : Ізраїль наполягає на будівництві стіни, щоб перешкодити ХАМАС рити тунелі

Ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на арабських представників на переговорах щодо припинення вогню. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.

«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район», – йдеться у статті.

Філадельфійський коридор – це демілітаризована буферна зона вздовж усього кордону між Газою та Єгиптом. Жоден із учасників угод не може в односторонньому порядку вводити війська до цього району.

У свою чергу Каїр вимагає повного виведення ізраїльської армії з Філадельфійського коридору і КПП Рафах між Єгиптом і Сектором Гази. Рафах – останній великий населений пункт у Газі, біля якого ізраїльська армія не проводила операції. У травні ізраїльські військові захопили КПП та встановили контроль уздовж усього кордону.

Нагадаємо, Ізраїль погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо угоди з угрупованням ХАМАС про звільнення заручників. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю. За словами Блінкена, тепер остаточне рішення залежить від ХАМАСу. У разі згоди конфліктуючі сторони разом із посередниками – США, Єгиптом та Катаром – повинні узгодити умови виконання цієї угоди.