Генерал США приїхав на Близький Схід – Reuters

Генерал розпочав свою поїздку з Йорданії, а найближчими днями планує також відвідати Єгипет й Ізраїль, щоб вислухати думки військових лідерів

Основна мета візити – запобігти масштабній війні

Генерал Чарльз Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, розпочав неоголошений візит на Близький Схід з метою запобігання новій ескалації в регіоні на тлі зростання загрози атаки Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Свою поїздку генерал розпочав з Йорданії, а найближчими днями планує відвідати Єгипет та Ізраїль, щоб провести переговори з військовими лідерами цих країн.

Цей візит відбувається в контексті зусиль США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС у Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Браун висловив сподівання, що така угода "допоможе знизити напругу", якщо її буде досягнуто.

Генерал також обговорює з військовими лідерами регіону кроки, які можуть допомогти стримати ширшу ескалацію і запобігти розширенню конфлікту. За словами Брауна, США вже залучили додаткові сили для стримування потенційного конфлікту та захисту своїх військових у разі нападу.

«Водночас, я обговорюю з моїми колегами, що ми можемо зробити, щоб стримати будь-яку більш широку ескалацію і гарантувати, що ми робимо всі необхідні кроки, щоб уникнути більш широкого конфлікту», – сказав генерал.

Хоча Браун утримався від прогнозів щодо дій Ірану та його союзників, він зазначив, що планує обговорити можливі сценарії зі своїм ізраїльським колегою, включаючи реакцію на потенційні дії «Хезболли» або Ірану.

Нагадаємо, військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи Хезболли. Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв американську «компромісну пропозицію» щодо угоди про припинення вогню в секторі Гази, і тепер черга за угрупованням ХАМАС, яке має погодитися з цим планом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на арабських представників на переговорах щодо припинення вогню. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.