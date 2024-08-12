Влада Туреччини скасовує блокування Instagram

Блокування викликало критику з боку опозиційних партій Туреччини, а головний лідер опозиції Озгюр Озел назвав його глобальною, а також національною нісенітницею.

В Анкарі кажуть, що соціальна мережа пообіцяла виконати вимоги турецького уряду щодо цензури та контенту

Туреччина зніме заборону на доступ до соціальної мережі Instagram після того, як компанія Meta, власник платформи, погодилася співпрацювати з турецьким урядом щодо питань цензури та контенту. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Ураглу заявив, що Instagram пообіцяв спільно працювати над постами, пов'язаними зі злочинами в каталозі та цензурою. Заборона мала бути знята пізно ввечері в суботу.

«Instagram пообіцяв спільно працювати над постами, пов'язаними зі злочинами в каталозі та цензурою», – заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Ураглу.

Раніше Туреччина заблокувала Instagram, звинувативши платформу в«активному перешкоджанні людям публікувати повідомлення зі співчуттями у зв'язку зі смертю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії». Це рішення викликало критику з боку опозиції та негативно вплинуло на бізнес, особливо на жінок-підприємців, які використовують Instagram для продажу своїх товарів.

Турецький уряд і раніше обмежував доступ до соціальних мереж під час терористичних актів та стихійних лих, посилаючись на міркування безпеки.

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