Головна Світ Політика
search button user button menu button

Влада Туреччини скасовує блокування Instagram

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада Туреччини скасовує блокування Instagram
Блокування викликало критику з боку опозиційних партій Туреччини, а головний лідер опозиції Озгюр Озел назвав його глобальною, а також національною нісенітницею.
фото з відкритих джерел

В Анкарі кажуть, що соціальна мережа пообіцяла виконати вимоги турецького уряду щодо цензури та контенту

Туреччина зніме заборону на доступ до соціальної мережі Instagram після того, як компанія Meta, власник платформи, погодилася співпрацювати з турецьким урядом щодо питань цензури та контенту. Про це повідомляє  Bloomberg.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Ураглу заявив, що Instagram пообіцяв спільно працювати над постами, пов'язаними зі злочинами в каталозі та цензурою. Заборона мала бути знята пізно ввечері в суботу.

«Instagram пообіцяв спільно працювати над постами, пов'язаними зі злочинами в каталозі та цензурою», – заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Ураглу.

Раніше Туреччина заблокувала Instagram, звинувативши платформу в«активному перешкоджанні людям публікувати повідомлення зі співчуттями у зв'язку зі смертю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії». Це рішення викликало критику з боку опозиції та негативно вплинуло на бізнес, особливо на жінок-підприємців, які використовують Instagram для продажу своїх товарів.

Турецький уряд і раніше обмежував доступ до соціальних мереж під час терористичних актів та стихійних лих, посилаючись на міркування безпеки.

Нагадаємо,«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів

Читайте  також: Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни
Теги: Туреччина міністр бізнес ХАМАС блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Влада Туреччини скасовує блокування Instagram
Влада Туреччини скасовує блокування Instagram
Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США
Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі
ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі
Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні
Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні
Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна
Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
30K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
29K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
19K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
12K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua