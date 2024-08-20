Іран почне вивчати цілі в Ізраїлі за допомогою Китаю – Washington Post

The Washington Post: Іран посилює свої можливості спостереження, співпрацюючи з китайськими супутниковими компаніями

Іран веде переговори з китайськими компаніями, які можуть надати цій країні супутникові фотографії військових об'єктів в Ізраїлі. Про це пише видання The Washington Post.

Іран прагне налагодити співпрацю із двома китайськими супутниковими компаніями. Ця країна має на меті розширити свої можливості в галузі віддаленого моніторингу та збору розвідувальної інформації, щоб отримати зображення військових об'єктів у високій якості, зокрема в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході.

Іран має намір співпрацювати з двома китайськими компаніями, які виробляють та експлуатують супутники дистанційного зондування, оснащені передовими камерами для збору даних. Контакти Ірану з цими китайськими компаніями перебувають під пильною увагою.

Таке рішення було ухвалено, оскільки існує побоювання, що ця співпраця може значно посилити можливості Ірану зі шпигунства за американськими та ізраїльськими військовими об'єктами, а також за цілями арабських супротивників у Перській затоці.

Обидві компанії надають супутники з оптичними системами, які за чутливістю вдвічі перевершують найсучасніші супутники, які використовує Іран. За оцінками, співпраця з китайськими компаніями може значно покращити можливості Ірану у націлюванні його балістичних ракет, а також посилити його системи раннього попередження для виявлення потенційних атак.

Іран також отримає можливість передавати супутникові дані своїм проксі-силам, включаючи хуситів у Ємені, а також сирійські та іракські військові ополчення. Як відомо, Іран уже використав супутникові знімки, придбані у Китаю, для підтримки цих груп.

До слова, ізраїльські військові сили (ЦАХАЛ) здійснили атаку на об'єкти Хезболли в Лівані, спрямовану на знищення сховищ зброї, що належать цій терористичній організації. Згідно з джерелами, удар був нанесений по кількох ключових складах у південній частині Лівану, де зберігалася зброя та боєприпаси Хезболли.