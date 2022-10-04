В Європі зафіксовано найбільший в історії спалах пташиного грипу

Через спалах пташиного грипу в Європі вбили мільйони птахів

З жовтня 2021 року по вересень 2022-го через спалах пташиного грипу у 37 країнах Європи було знищено 48 млн птахів. Про це повідомляє BBC.

У Британії виявили 161 випадок високопатогенного пташиного грипу (HPAI) у домашньої птиці та птахів, що утримують в неволі, що призвело до знищення 3,2 млн птахів. Для порівняння, у 2020-2021 зареєстрували 26 випадків.

Дані щодо пташиного грипу в ЄС та Великій Британії з жовтня 2021 року до 9 вересня 2022 р. опублікували Європейська агенція з безпеки харчових продуктів (EFSA), Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і Довідкова лабораторія ЄС щодо пташиного грипу.

Загалом зафіксовано понад 2600 спалахів серед домашньої птиці та птахів, яких утримують в неволі.

У звіті також зазначають, що захворювання зафіксували у 3573 птахів у 37 країнах, зокрема й в Україні, та підкреслюють, що реальні цифри можуть бути вищими. Хоча в ЄС не зареєстрували жодного випадку передачі інфекції до людини, у січні один такий випадок зафіксували у південно-західній Англії.

Головна ветеринарна лікарка Великої Британії докторка Крістін Міддлмісс заявила, що високий рівень захворювання диких птахів сприяє збільшенню кількості випадків захворювання на комерційних фермах.

«На жаль, ми очікуємо, що кількість випадків продовжуватиме зростати упродовж наступних місяців, оскільки перелітні птахи повертаються до Британії, що принесе з собою додатковий ризик захворювання, яке може поширитися на птахів у неволі», – попередила вона.

Директорка ECDC Андреа Аммон, заявила, що ті, хто працює у сільському господарстві та тваринництві, як і раніше мають підвищені ризики зараження, і закликала роботодавців покращити заходи щодо біозахисту та охорони здоров'я.

«Потрібна пильність, щоб якомога раніше виявляти зараження вірусами грипу та інформувати про оцінку ризику та заходи громадської охорони здоров'я», – додала вона.