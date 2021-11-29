За сорок років у Європі зникло 600 млн птахів

Брак їжі, забруднення довкілля хвороби – через це зникають птахи

В Європі за останні 40 років зникло 600 мільйонів птахів, які гніздяться – приблизно 17-19%. Найсильніше постраждали види, життєдіяльність яких пов'язана із сільським господарством – через використання агрохімікатів, пише The Guardian.

Зазначається, що у період з 1980 по 2017 роки популяція хатніх горобців скоротилася вдвічі – на 247 мільйонів, жовтих трясогузок на 97 млн, шпаків на 75 млн і жайворонки на 68 млн. Скорочення чисельності птахів відбувається, ймовірно, через брак їжі, забруднення повітря і хвороби.

Використання пестицидів в сільському господарстві теж зіграло значну роль, адже не стало комах, якими і харчувалися птахи. Це вплинуло також і на мігруючих птахів, і тих, які мешкали уздовж берегових ліній: зникають вівчарик весняний, жовті плиски, чубаті чайки і дотерелі.

«Наше дослідження є тривожним сигналом для дуже реальної загрози зникнення і «тихої весни», – коментує Фіона Бернс, провідна авторка дослідження і старша наукова співробітниця Королівського товариства охорони птахів .

За її словами, зустріч Конвенції ООН про біологічне різноманіття в 2022 році має вирішальне значення для запобігання зникнення і відновлення втраченої чисельності багатьох видів.

Збереження біорізноманіття це значний внесок у боротьбу зі змінами клімату. Зараз спостерігається збільшення чисельності тільки таких видів як чорноголова, чорний дрізд, кропив'яник, щиглик, вільшанка, голуб і блакитна синиця.

Природоохоронні заходи допомогли збільшити більш ніж удвічі чисельність 11 видів рідкісних хижих птахів, наприклад сапсанів, болотяних луней, канюків і беркутів. Масштаби втрат і кількість зниклих птахів можна порівняти з тенденцією скорочення в Північній Америці.

Нагадаємо, популяція птахів у Сполучених Штатах та Канаді з 1970 року зменшилася на 29%, або майже на 3 млрд особин, що сигналізує про безпрецедентну за масштабами екологічну кризу.

Також у Європі помітили загадкове зникнення горобців.