В КНР занепокоєні недостатньою тихохідністю своїх підводних човнів

Японські Сили самооборони могли змусити піднятися найсучасніший китайський атомний підводний човен

У КНР розгорнулася дискусія щодо тихохідності найсучасніших атомних підводних човнів Type 093 Shang після того, як Морські сили самооборони Японії 12 січня виявили такий підводний човен біля спірних островів Сенкаку/Даоюйдао. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post. Японська сторона стверджує, що її збройні сили слідкували за



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Китайський підводний човен Type 093 Shang

Японські Сили самооборони могли змусити піднятися найсучасніший китайський атомний підводний човен

У КНР розгорнулася дискусія щодо тихохідності найсучасніших атомних підводних човнів Type 093 Shang після того, як Морські сили самооборони Японії 12 січня виявили такий підводний човен біля спірних островів Сенкаку/Даоюйдао. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Японська сторона стверджує, що її збройні сили слідкували за підводним човном із 10 січня. А вже через два дні найсучасніший ударний атомний підводний човен КНР був змушений піднятися на поверхню і показати прапор. Окремі китайські експерти вважають, що японці змусили підводний човен піднятися. Хоча на сьогодні немає достатньо інформації, щоб підтвердити дану теорію.

Експерти вважають, що китайський підводний човен Type 093 Shang знаходиться на рівні американського ударного підводного човна класу Лос-Анджелес. На сьогодні КНР має до 4 човнів класу Type 093, на озброєнні в яких є протикорабельна крилата ракета YJ-18.

Джерело, яке близьке до китайських військових, вважає соромом для армії дану історію із підводним човном, що продемонструвала проблеми із тихохідністю. Вона, в тому числі, показала, що Японія має прекрасну систему протичовнової боротьби, яка була створена за допомогою США.

Не в останню чергу ситуація із підйомом на поверхню підводного човна Type 093 Shang викликала такі суперечки у КНР, оскільки кожен човен має так званий «акустичний підпис», який може в майбутньому допомогти розпізнати саме цей човен.