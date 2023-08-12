Катастрофа російського Су-30: момент падіння винищувача потрапив на відео

Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув

На кадрах видно, як літак зробив віраж у повітрі та різко почав рухатися до землі

У Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Причиною аварії, за попередньою інформацією, стала технічна несправність. Момент падіння зафіксували на відео.

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На кадрах видно, як літак зробив віраж у повітрі та різко почав рухатися до землі.

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Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув.

Зазначимо, що сьогодні у росіян «нещасливий» день. В Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку, від транспортного сполучення відрізано 32 населені пункти російського Примор’я, а також лунали вибухи біля Кримського мосту.

Нагадаємо, що 2 серпня в Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю. Літак набирав висоту, потім його розвернуло вправо. Гідролітак упав на берег і вибухнув, увесь екіпаж загинув.

Раніше в Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту.