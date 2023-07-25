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У Греції під час гасіння пожежі розбився літак. Моторошне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Греції під час гасіння пожежі розбився літак. Моторошне відео
Нині екіпаж літака вважається зниклим безвісти
скріншот з відео

Після виникнення механічної несправності літак, що не мав системи катапультування для пілотів, стрімко втратив висоту та розбився

У Греції протипожежний літак розбився на острові Евія під час операції з ліквідації вогню. Про це повідомляє GreekReporter, момент падіння був показаний в етері національного мовника EPT News.

На борту літака Canadair були двоє пілотів, коли він здійснював посадку у важкодоступному місці в селі Платаністос, де досі вирує пожежа. Літак Canadair, який належить Військово-повітряним силам Греції, впав в ущелину в селі Потамі, куди вже вирушили військові екіпажі для з'ясування ситуації.

На відео, що з'явилося в соцмережах, видно, як літак випускає воду, робить поворот праворуч і втрачає висоту. Безпосередньо перед поворотом видно, як він зачіпає гілки.

Після виникнення механічної несправності літак, що не мав системи катапультування для пілотів, стрімко втратив висоту та розбився. Нині екіпаж літака вважається зниклим безвісти.

Зазначимо, що в Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

Нагадаємо, що південну Європу накрила рекордна спека. В Іспанії, Італії та Греції подекуди температура піднімалася вище +40 градусів.

Теги: Греція пожежа літак авіакатастрофа

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