Катастрофа MH17: суддя, яка намагалась вплинути на справу, подала у відставку

Суддя назвала висновки розслідування «навмисним і прозорим приховуванням», апелюючи до «маніпуляції та брехні» з даними

Шарлотта ван Рейнберк намагалася вплинути на судовий процес у справі про збиття пасажирського літака, поширюючи серед інших суддів теорію змови

Суддя Апеляційного суду Гааги Шарлотта ван Рейнберк намагалася вплинути на судовий процес у справі про збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Україною у 2014 році, поширюючи серед інших суддів теорію змови. Тепер вона подала у відставку. Про це повідомляють нідерландські видання Het Financieele Dagblad та NOS з посилання на пресслужбу суду.

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У липні жінка отримала догану за спробу поширити теорію змови серед суддів, які вели кримінальний процес у справі.

За даними ЗМІ, суддя поширювала серед суддів і прокурорів у справі MH17 книгу свого брата. У праці стверджувалось, що літак рейсу MH17 нібито збили не російською ракетою, як це вказано у висновках розслідування Нідерландської ради з безпеки та прокуратури, а до катастрофи причетні «секретні служби».

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Тоді жінка назвала висновки розслідування «навмисним і прозорим приховуванням», апелюючи до «маніпуляції та брехні» з даними.

Верховний Суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але зауважив на необхідності врахування «впливу цих висловлювань» у разі піддавання сумніву судової влади. Так, жінці оголосили письмову догану та перевели її з кримінального відділу.

Зазначимо, що 17 липня 2014 року пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму до Куала-Лумпура, збили на Донбасі. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Для розслідування авіакатастрофи менш ніж за місяць сформували Об`єднану слідчу групу (JIT) із представників органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України, які зрештою і розпочали розслідування. Росія свою причетність до злочину заперечує.

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17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про MH17. Винними визнали громадян РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Суд призначив їм довічне ув'язнення і схвалив виплату компенсації родичам загиблих у повному обсязі – понад €16 мільйонів.

Під час зачитування вироку у справі про MH17 окружний суд Гааги також визнав, що Росія контролювала самопроголошену «ДНР» щонайменше із травня 2014 року.

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