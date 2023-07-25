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Катастрофа MH17: суддя, яка намагалась вплинути на справу, подала у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Катастрофа MH17: суддя, яка намагалась вплинути на справу, подала у відставку
Суддя назвала висновки розслідування «навмисним і прозорим приховуванням», апелюючи до «маніпуляції та брехні» з даними
фото з відкритих джерел

Шарлотта ван Рейнберк намагалася вплинути на судовий процес у справі про збиття пасажирського літака, поширюючи серед інших суддів теорію змови

Суддя Апеляційного суду Гааги Шарлотта ван Рейнберк намагалася вплинути на судовий процес у справі про збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Україною у 2014 році, поширюючи серед інших суддів теорію змови. Тепер вона подала у відставку. Про це повідомляють нідерландські видання Het Financieele Dagblad та NOS з посилання на пресслужбу суду.

У липні жінка отримала догану за спробу поширити теорію змови серед суддів, які вели кримінальний процес у справі.

За даними ЗМІ, суддя поширювала серед суддів і прокурорів у справі MH17 книгу свого брата. У праці стверджувалось, що літак рейсу MH17 нібито збили не російською ракетою, як це вказано у висновках розслідування Нідерландської ради з безпеки та прокуратури, а до катастрофи причетні «секретні служби». 

Тоді жінка назвала висновки розслідування «навмисним і прозорим приховуванням», апелюючи до «маніпуляції та брехні» з даними. 

Верховний Суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але зауважив на необхідності врахування «впливу цих висловлювань» у разі піддавання сумніву судової влади. Так, жінці оголосили письмову догану та перевели її з кримінального відділу.

Зазначимо, що 17 липня 2014 року пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму до Куала-Лумпура, збили на Донбасі. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. 

Для розслідування авіакатастрофи менш ніж за місяць сформували Об`єднану слідчу групу (JIT) із представників органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України, які зрештою і розпочали розслідування. Росія свою причетність до злочину заперечує.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про MH17. Винними визнали громадян РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Суд призначив їм довічне ув'язнення і схвалив виплату компенсації родичам загиблих у повному обсязі – понад €16 мільйонів. 

Під час зачитування вироку у справі про MH17 окружний суд Гааги також визнав, що Росія контролювала самопроголошену «ДНР» щонайменше із травня 2014 року. 

Нагадаємо, Європейський Союз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати. Про це сьогодні, 25 липня, у Брюсселі (Бельгія) заявив комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський

До слова, Японія розглядає зняття заборони на експорт зброї з метою зміцнення вітчизняної оборонної промисловості та розширення підтримки України у війні проти Росії.

Теги: суд авіакатастрофа Нідерланди суддя

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