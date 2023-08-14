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Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ поблизу Шотландії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ поблизу Шотландії
фото: sky.com

Російські літаки Ту-142 могли використовуватися для розвідки

Сьогодні, 14 серпня, реактивні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Typhoon піднялися у повітря для перехоплення двох російських бомбардувальників на північ від Шотландії. Про це йдеться в заяві міністерства оборони Британії, яку наводить Sky News.

Два британські винищувачі Typhoon слідували за двома дальніми протичовновими літаками росіян Ту-142, які могли використовуватися для розвідки.

Літаки РФ знаходилися в міжнародному повітряному просторі на північ від Шотландських островів.

Раніше повідомлялося що Британська авіація перехопила російський літак в Естонії. Також повідомлялося, що британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО. Політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації.

Теги: росія авіація Шотландія літак Велика Британія повітря перехоплення

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