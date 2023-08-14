Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ поблизу Шотландії
Російські літаки Ту-142 могли використовуватися для розвідки
Сьогодні, 14 серпня, реактивні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Typhoon піднялися у повітря для перехоплення двох російських бомбардувальників на північ від Шотландії. Про це йдеться в заяві міністерства оборони Британії, яку наводить Sky News.
Два британські винищувачі Typhoon слідували за двома дальніми протичовновими літаками росіян Ту-142, які могли використовуватися для розвідки.
Літаки РФ знаходилися в міжнародному повітряному просторі на північ від Шотландських островів.
Раніше повідомлялося що Британська авіація перехопила російський літак в Естонії. Також повідомлялося, що британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО. Політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації.
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