В Мюнхені на Октоберфесті зафіксовані перші постраждалі



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Фото: web.de.

Першою постраждалою стала офіціантка

Вже через десять хвилин після початку в Мюнхені традиційного пивного Октоберфесту лікарям, які чергують на святі, довелося допомагати першим пацієнтам.

Першим пацієнтом лікарів стала 18-річна дівчина з Великобританії. – повідомляє Укрінформ.

Буквально через десять хвилин після офіційного початку дівчині стала зле. У неї діагностували алкогольне отруєння. Але не через пиво, дівчина зізналася, що вжила занадто багато джину ще перед початком фестивалю.

Першою постраждалою, яку довелося доправляти до лікарні, стала офіціантка, якій через 11 хвилин після початку фесту кухлем травмували обличчя, повідомили у спілці медпрацівників.

За їх інформацією протягом першої години швидка допомога прийняла понад 60 пацієнтів.

За тим, щоби всі гості Октоберфесту були здорові, а велика кількість випитого не призвела до зовсім поганих наслідків, слідкуватиме протягом 2 тижнів фестивалю 50 лікарів і 600 їх помічників.

Нагадаємо, за традицією про початок в Мюнхені свята пива проголосив обербургомістр міста Дітер Райтер. Йому вдалося відкрити діжечку пива двома, як і в попередні роки, ударами. Перший келих скуштував глава уряду Баварії Маркус Зьодер.

Протягом 16 днів, до 6 жовтня, Мюнхен стане місцем тяжіння для численних шанувальників пива з усього світу. Організатори очікують на 6 млн людей.

Октоберфест – найбільший фестиваль пива в світі і проводиться з 1810 року.