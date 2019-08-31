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    У світі

    В Москві відбуваються чергові суботні протести

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    <p>Під час акції протесту в Москві</p> - В Москві відбуваються чергові суботні протести

    Під час акції протесту в Москві

    Фото: DW

    Мерія Москви відмовилася погоджувати заявки на проведення акції протесту

    У суботу, 31 серпня 2019 року, в Москві пройде чергова акція протесту.

    Водночас мерія Москви відмовилася погоджувати всі заявки на її проведення. Заявки подавали муніципальний депутат від «Яблука» Олена Русакова та Лібертаріанська партія, передає телеканал Current Time TV, що мовить на Росію з Праги (Чехія).

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    Влада обґрунтувала відмову тим, що на проспекті Сахарова в цей день пройде фестиваль «PRO літо», який присвячено 1 вересня.

    У відповідь незареєстрований кандидат Любов Соболь закликала вийти всіх на неузгоджену ходу проти політичних репресій.

    Протестні акції в Москві тривають вже півтора місяця. Вони пов’язані з відмовою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

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