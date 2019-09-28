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    У світі

    В Південній Кореї загорілося вантажне судно із росіянами на борту

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    Інцидент стався в порту Ульсан&nbsp; - В Південній Кореї загорілося вантажне судно із росіянами на борту
    Інцидент стався в порту Ульсан 

    Судно перевозило нафтопродукти з Кайманових островів

    В порту Ульсан в Південній Кореї на вантажному судні стався вибух і пожежа, внаслідок якої дев'ять людей постраждали.

    Про це передає Yonhap.

    За даними агентства, на борту були 25 людей, всі вони іноземці: громадяни РФ і Філіппін. Всі були врятовані.

    Зазначається, що вогонь поширився на інше судно, на борту якого знаходилася 21 людина. Вони також були врятовані.

    Також були вжиті заходи по переміщенню суден, щоб уникнути поширення вогню.

    Відомо, що судно перевозило нафтопродукти з Кайманових островів. Берегова охорона почала розслідування.

    До слова, 27 вересня Росія затримала три північнокорейських риболовецькі шхуни і їх екіпажі, які займалися незаконним видобутком в російських водах.

    Джерело: 112 Україна

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