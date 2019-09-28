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    У світі

    ФСБ Росії затримала три північнокорейські кораблі

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    ФСБ Росії затримала три північнокорейські кораблі
    Фото АР

    Кремль заявив, що цей інцидент не зашкодить його відносинам з Пхеньяном

    У п’ятницю Росія затримала три північнокорейських риболовецькі шхуни і їх екіпажі, які займалися незаконним видобутком в російських водах.

    Це другий подібний інцидент за два тижні, повідомляє «Голос Америки».

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    «Це рідкісний приклад конфронтації між Північною Кореєю і Росією», – пише видання.

    Так, російські прикордонники затримали кораблі з 262 моряками на борту в водах, які Москва вважає своєю винятковою економічною зоною. На кадрах, опублікованих ФСБ РФ, видно, як прикордонники піднімаються на судна в бронежилетах. Повідомляється, що на шхунах виявлено велику кількість риби.

    Кремль заявив, що цей інцидент не зашкодить його відносинам з Пхеньяном.

    Нагадаємо, ФСБ заявила про затримання двох українців на в’їзді в Крим.

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