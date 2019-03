В Ріо-де-Жанейро розпочався відомий карнавал



Король вечірки отримав ключі від міста Фото: @Bakocom

Бразильський карнавал є однією з найбільших вечірок світу

У п'ятницю Ріо-де-Жанейро убрався в костюми та яскраві кольори, коли на вулицях проходив щорічний карнавал з парадами і вечірками.

Бразильський карнавал, який є однією з найбільших вечірок світу, почався з традиційного ритуалу відкриття. Це церемонія, де так званий король вечірки отримує ключі від міста.

Відпочиваючі заполонили вулиці в екстравагантних костюмах і танцювали самбу на незліченних парадах по всьому місту.

Some of the performances during the first night of carnival in Sao Paulo's Sambadrome, Brazil

The Rio carnival parade shining a light on mental health



Деякі з найбільших парадів пройдуть в неділю і понеділок в місці під назвою самбодрому.

Джерело: NHK