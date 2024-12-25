У Північній Осетії стався вибух у торговому центрі

Вже відомо про одну загиблу та девʼять постраждалих

У столиці Північної Осетії, Владикавказі, пролунав вибух у Торговий центр «Аланія Мол». Спершу про нього повідомляли місцеві жителі та ЗМІ, згодом відреагував голова регіону.

Так, мешканці вранці 25 грудня заявили про гучний вибух. Так стало відомо, що постраждав ТЦ «Аланія Мол», а також, що є одна загибла жінка.

«Інформація щодо постраждалих: загинула одна жінка. Вона під час події була всередині. Стан ще одного потерпілого уточнюється. Його забрали медики. Територія оточена. На місці працює слідча група. Триває локалізація пожежі. Сильне задимлення. Йде огляд приміщень на предмет вогнищ загорянь і по пошуку людей, які там знаходяться», – заявив глава Республіки Північна Осетія-Аланія Сергій Меняйло.

💥У Владикавказі в ТЦ «Аланія-Мол» стався потужний вибух



Вибуховою хвилею там вибило вікна. Відомо про 9 постраждалих. Попередньо, стався вибух газу. pic.twitter.com/6aUipAEjfO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом влада регіону назвала причиною пожежі – нібито вибух побутового газу. Станом на 8:15 там постраждали дев'ятеро людей.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області. Мешканці Орла скаржаться на 10-15 глухих вибухів та яскраві спалахи в стороні нафтобази. Як згодом виявилось, на місці вибуху виникла пожежа.

Також ввечері 23 грудня у Ростовській області в районі аеродрому Міллерово пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників. Місцеві повідомляють про пожежу на одній із вулиць внаслідок падіння уламків.