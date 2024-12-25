У Сирії спалахнули протести через спалення різдвяної ялинки

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як палає різдвяна ялинка на головній площі міста Сукайлабії, що у центральній Сирії, де більшість населення християни

Нова влада пообіцяла відновити ялинку вже до ранку

У місті Сукайлабія, розташованому неподалеку від Хами в центральній Сирії, невідомі підпалили головну різдвяну ялинку. Через це спалахнули протести з закликами до влади захистити нацменшини в країні. Про це пише BBC.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як палає різдвяна ялинка на головній площі міста Сукайлабії, що у центральній Сирії, де більшість населення християни.

24 грудня на вулиці вийшло багато протестувальників, які виступали проти підпалу, в тому числі в деяких районах столиці Дамаска. Вони також скандували проти іноземних бойовиків у країні. У районі Баб Тума в Дамаску протестувальники несли хрест і сирійські прапори, додає видання.

«Якщо нам не дозволять жити по-християнськи в нашій країні, як ми звикли, то нам тут більше не місце», – сказав один з демонстрантів.

Повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке повалило режим президента Башара Асада, і нині править країною, заявили, що іноземні бойовики були затримані через інцидент.

Його представники також пообіцяли захищати права й свободи релігійних і етнічних нацменшин в Сирії, також запевнили натовп, який зібрався в Сукайлабії, що ялинка буде відновлена до ранку.

Нагадаємо, новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа досяг домовленості з повстанськими угрупованнями про їх розформування та об’єднання в єдину структуру під контролем Міноборони.

До слова, Туреччина допоможе новій владі Сирії створити регулярну армію чисельністю 300 тис. осіб. У її формуванні братимуть участь турецькі військові радники та фахівці.