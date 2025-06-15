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«Чорна скринька» знайдена: пілот Air India повідомляв про критичні несправності перед падінням

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Чорна скринька» знайдена: пілот Air India повідомляв про критичні несправності перед падінням
Міністерство цивільної авіації також оголосило, що після катастрофи всі літаки Boeing 787-8/9 авіакомпанії Air India пройдуть посилену перевірку безпеки
фото: Reuters

Розшифровка останніх слів: пілот Air India повідомляв про «падіння» перед катастрофою Boeing 787

Диспетчерська служба повітряного руху в аеропорту Ахмедабада отримала тривожні повідомлення від пілота рейсу Air India AI171, що прямував до Лондона, за хвилини до його катастрофи. За даними джерел India Today, останні слова пілота включали: «Тяга не досягнута», «падіння», «лінія зв'язку під час цієї передачі дуже слабка» та «Скоро», пише «Главком».

Нещасливий рейс AI171, Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India, вилетів з міжнародного аеропорту Сардар Валлаббхай Патель о 13:37 у четвер. Через кілька хвилин літак врізався у медичний гуртожиток.

На борту перебувало 242 особи: 230 пасажирів, два пілоти та 10 членів екіпажу. Загинула 241 людина, залишивши лише одного вижившего – громадянина Великої Британії індійського походження, якого госпіталізували. Загальна кількість жертв трагедії наразі становить 270 осіб.

Ця катастрофа стала першою смертельною аварією за участю Boeing 787 з моменту його комерційного дебюту в 2011 році.

Бюро з розслідування авіаційних аварій (AAIB), яке розслідує авіаційні аварії та інциденти, знайшло «чорну скриньку» літака Air India через 28 годин після трагедії. Про це повідомив у п'ятницю міністр цивільної авіації Союзу Рам Мохан Найду. Помаранчевий пристрій, розташований біля хвоста літака, має надати ключові дані для розслідування причин катастрофи.

Міністерство цивільної авіації також оголосило, що після катастрофи всі літаки Boeing 787-8/9 авіакомпанії Air India пройдуть посилену перевірку безпеки, починаючи з неділі. Генеральний директорат цивільної авіації (DGCA) замовив передові перевірки, що включатимуть моніторинг паливних, двигунних та гідравлічних систем, і запросить звіт про ці перевірки для розгляду.

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився 12 червня неподалік від аеропорту Ахмедабада. До цього літаки серії Boeing 787-8 мали бездоганну історію безпеки. Очікується, що «чорна скринька» дасть остаточні відповіді на деякі питання, але авіаційні експерти та посадовці обмежилися чотирма ймовірними сценаріями, які могли призвести до падіння літака майже одразу після зльоту.

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Теги: авіакатастрофа Індія

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Соціум

«Чорна скринька» знайдена: пілот Air India повідомляв про критичні несправності перед падінням
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